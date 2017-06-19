Miami’de kira garantili konut yerli yatırımcılardan ilgi

ABD'deki yapılan projeleri yerli yatırımcılarla buluşturan firmalardan Novrum, son olarak Miami'nin önemli müteahhit şirketlerinden Related Gruba ait W Hotel&Residence projesini Türkiye'de tanıttı.

The Turkish Property Centre (TTPC Ltd.) markası olan Novrum, Miami başta olmak üzere Amerika'da kira getirili gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere W Hotel & Residence Türkiye'de yapılan tanıtımla tanıtıldı. Toplantıda yapılan açıklamada, Miami'nin en büyük müteahhit şirketlerinden Related Gruba ait W Hotel&Residence, yatırımcısına yıllık yüzde 9 gibi muhteşem bir kira getirisi sağlayacağı belirtildi. Türkiye'den yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği projede residence dairelerin yüzde 50'si kısa sürede satılırken, yüzde 15'ini Türkler satın aldı.

W Hotel&Residence Türkiye tanıtımında proje ile ilgili bilgi veren Novrum Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Tatlıcı; "Miami'de gayrimenkul alırken KDV ödemezsiniz. 700 bin dolardan başlayan fiyatlarla gayrimenkul sahibi olabilirsiniz. Biz Novrum olarak yine burada devreye girerek yatırımcımıza diyoruz ki, siz yatırımın yüzde 50'sini ödeyin kalan yüzde 50'sine bizim anlaşmalı olduğumuz bankalardan size özel çok cazip faizlerle 30 yıla kadar mortgage alalım. Kira getirinizle hem mortgage kendi kendini ödesin hem de cebinize para kalsın. Bununla birlikte W projesinin yıllık değer artışını ise ortalama yüzde 15 beklemekteyiz" dedi.

W Hotel&Residence, projesinin hem marka güvenilirliği hem de yüzde 9'luk kira getirisi sebebiyle büyük ilgi gördüğünü belirten Tatlıcı; "Projenin yüzde 50'si çok kısa bir sürede satıldı. Bunun yüzde 15'ini Türk yatırımcılar satın aldı. Yıllık satış hedefimiz 200 adet" şeklinde konuştu.

"Miami'de 200 bin dolara aldığınız bir gayrimenkul, 2 yıl sonra 265 bin dolara ulaşır"

Novrum Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Tatlıcı, Miami'nin benzer yerlerle kıyaslandığında metrekare satış fiyatı olarak hala ucuz olduğunu ve yatırımcının daha kısa sürede yüksek kar etme fırsatının olduğunu söyledi. Tatlıcı, sözlerine şötle devam etti: "Miami'de gayrimenkuller net metrekare üzerinden satılır, ortak alanlar ve balkon için para ödemezsiniz. Kire getirisi yine diğer bölgeler ile kıyaslandığında çok daha fazladır. Miami'nin çok keyifli, güvenli ve yaşanılası bir yer olması, iklimi, yine çocuklu ailelerin çocuklarının eğitimleri için çok güzel okulların olması sebebiyle tercih etmesi, yaşam maliyetinin New York, California gibi eyaletler ile kıyaslandığında çok daha ucuz olması, devlet vergisinin (state tax) olmaması sayabileceğimiz avantajlar arasında yer alıyor".

Miami'de gayrimenkul fiyatlarının yıllık yüzde 15 oranında arttığının altını çizen Erdal Tatlıcı; "Son iki yılın istatistiklerine baktığımızda gayrimenkul fiyatlarının, yıllık yüzde 15 arttığını görebiliriz. Yani 200 bin dolara satın alınan bir gayrimenkul bu verilere göre iki yıl sonra 265 dolar değerine ulaşacaktır" şeklinde konuştu.