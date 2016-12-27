MHP’den Yıldırım ile Buhara’nın kardeş şehir olması teklifi

Yıldırım Belediye Meclisi'nin MHP'li üyeleri, Yıldırım ilçesiyle kültürel bağları olan Özbekistan'ın Buhara vilayetinin kardeş şehir olmasını teklif etti.

Meclis toplantısında söz alan MHP grup sözcüsü İhsan Bilgili, "Türkistan, İslamiyet'in yayılmasını sağlayan, ilmî buluşları ile insanlığa hizmet eden fen ve din âlimleri yetiştiren değerli topraklardır.

Uzun yıllardır uzak kaldığımız Türk devletleriyle ilişkilerimizi geliştirmemiz bizim için tarihî, kültürel ve millî bir görevdir. Büyük hadis âlimi İmam Buhari Hazretleri ile birlikte, ilçemize adını veren Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olan Emir Sultan Hazretlerinin doğdukları yer olan Özbekistan'ın Buhara vilayeti ile Yıldırım ilçemizin kardeş şehir olmaları hususunu teklif ediyoruz" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bu teklife olumlu baktıklarını söyleyerek, gerekli teşebbüslerin yapılacağını belirtti.