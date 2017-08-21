MHP Yenimahalle’de coşkulu kongre

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara teşkilatlarında kongre heyecanı olanca hızıyla sürerken Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nın 9. Olağan Kongresi büyük coşku içinde geçti.

İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz'ın güven tazelediği kongreye katılan Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, yaptığı konuşmada Yenimahalleli Ülkücü şehitleri tek tek anarak başladı. Milliyetçi Hareket'in adım adım iktidara yürürken yurt genelinde kongrelerde sona gelindiğine dikkat çeken Çetinkaya, bu sürecin vatanımıza ve Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

"Türk vatanının teminatıyız"

MHP Ankara İl Başkanı Çetinkaya, şunları söyledi:

"Türkiye'nin tarihinde, 48 yıllık bir sürecin her zaman diliminde MHP'nin önemli çabası vardır. Bugünlere gelene kadar Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ortaya koyduğu öneriler ve tarihe malolmuş muazzam fikirleri hep ışığımız oldu. Elbette Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in Türk siyasi hayatındaki cesareti, feraseti, güvenilirliği ve önerileri; 5 bin yıllık Türklüğün kalesi aziz vatanımızda harmanlanmış; böylece risklerin, ihanetlerin ve tuzakların içinden Türkiye'yi güvenli ortama çıkmıştır. İhanetlere, çalkantılara ve sıkıntılara karşı duran Milliyetçi Hareket, milletimizin yegane umudu olmuştur. Bu süreçte bilge Liderimiz gerektiğinde gövdesini taşın altına sokmakta tereddüt göstermemiştir.

Bu nedenle Milliyetçi Ülkücü Hareket'in her bir neferinin gönlü rahat, ve de müsterihtir. Unutulmasın ki, Türkiye'nin bugünkü karanlık ve zorluklardan kurtuluşu yolunda ilerlerken alınan her bir kararda liderimizin tecrübesinin imzası vardır. MHP'nin kutlu hedefine ulaşmasına kimsenin köstek olmaya hakkı yoktur. Bizler Ülkücüyüz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde aziz milletimize hizmet yolunda görevimize devam ediyoruz."

Divan Başkanlığını MYK Üyesi Yaşar Yıldırım'ın yaptığı ve Yenimahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği kongrenin açılış konuşmasını yapan Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz da, coşku içinde yaptıkları kongrenin Türk milletinin toyu olduğuna dikkat çekerek, aynı inanç ve kararlılık içinde hareketin ve liderin emrinde olmaya devam edeceklerini bildirdi. Milliyetçi Hareket'in davasının millet olma davası olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Son nefesimize kadar bayrak inmeyecek, ezan susmayacak ve vatan bölünmeyecektir" dedi.

MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, "Milliyetçi Ülkücü Hareket, aziz vatanımızın bölünmemesinin teminatıdır. Bizim davamız yılmadan yıkılmadan mücadelesini sürdüren Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in davasıdır. Yenimahalle Teşkilatı olarak her zaman çok çalıştık ama asla ihanet etmedik. Her daim Kür'şad'ın 40 çerisi gibi savaştık, savaşmaya da devam edeceğiz. Bir nefer gibi davamızın sahibi olacağız. Bizler önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen Türkmen Beyimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin evlatlarıyız. Hep liderimizin sözlerini düstur edindik. Milliyetçi Hareket'in yerelde ve genelde iktidar olması için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.