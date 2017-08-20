MHP Mut İlçe Başkanı Kır güven tazeledi

Mersin Mut MHP İlçe Başkanlığı görevine Alparslan Savaş Kır yeniden seçildi.

MHP Mut İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi, Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı. Mevcut Başkan Alparslan Savaş Kır'ın hazırladığı listeyle seçime tek aday olarak gidilen kongrede, 213 delege oy kullandı. 213 delegenin oy kullandığı kongrede, 208 delegenin oyunu Kır alırken 5 oyda geçersiz sayıldı. Bu sonuçla güven tazeleyip yeniden ilçe başkanlığına seçilen Kır, yaptığı konuşmada, tüm partililere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kır başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Yusuf Çiftçi, Hüseyin Şahin, Nebiattin Ata, Habip Yeni, İmren Çetin, Aydın Bak, Uysal Kunt, Hatice Özer, Mustafa Demir, Ömer Faruk Süygün, Hasan Gül, Mehmet Mut, Mehmet Yılmaz, Nihat Derin, Necati Kaya, Mehmet Bodur, Yusuf Maksudi Duman ve Volkan Üstün yer aldı.