MHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Kaya: “Bir oyum var oda ‘evet’ olacak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Hakan Aytaç Kaya, "Anayasa değişikliği referandumunda benim ve partimin oyu "evet" olacaktır" dedi.

TBMM'de milletvekillerinin günlerdir mecliste yoğun mesai harcadığı Anayasa değişikliği ile ilgili çalışmalar mecliste kabul edildi. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanının onayından sonra halkın önüne giderek değişiklik referandumla belirlenecek.

MHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Hakan Aytaç Kaya" da Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dediği gibi benim bir oyum var oda "evet" olacak. Benim de Merkez İlçe Başkanı olarak bir oyum var ve oda "evet" olacak" diye konuştu.

"HDP'nin hayır dediği yerde bizim oyumuz kesinlikle evet olacak"

Başkan Kaya açıklamasının devamında, "Referandum ile ilgili, İl Başkanımız Hakan Akten ile çalışmalarımız var. Anayasa değişikliği ile ilgili partimizin tutumunu Genel Başkanımızın tutumunu ve bizim araştırmalarımızı ilerleyen günlerde partililerimize anlatacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz. Herkesi doğru bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Partimizi tutarsızlıkla suçlayanların, dün söylediklerimizle bugünkü ifade ve irademizin çeliştiğini ileri sürenlerin ne kadar yanıldıkları, ne denli art niyetli oldukları yakında tüm yönleriyle anlaşılacaktır" şeklinde konuştu.

"Milli mutabakat ihaneti bozar"

Anayasa Değişikliği referandumunda "hayır" oyu kullanacağını söyleyen HDP ile aynı safta olmayacaklarını belirten MHP Merkez İlçe Başkanı Hakan Aytaç Kaya, "Ülkemizin yararına olacağını düşündüğümüz Anayasa Değişikliği için bizler teşkilatımız olarak "evet" oyu kullanarak, liderimiz Bahçeli'nin yolunda hareket ederek Genel Başkanımızın yanında olacağız" dedi.