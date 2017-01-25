MHP heyetinden Kuşadası çıkartması

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Aydın il teşkilatı Kuşadası'na çıkartma yaptı.

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve İl Başkanı Burak Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu MHP heyeti Kuşadası'nda kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerini ziyaret etti.

MHP Aydın milletvekili Deniz Depboylu, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar, MHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile kadın kolu üyeleri Kuşadası'ndaki ilk ziyaretlerini Kaymakam Muammer Aksoy'a yaptı. Kaymakam Aksoy ile Kuşadası'nın sorunlarını görüşen MHP heyeti daha sonra Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf Odası ve TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu'nu ziyaret etti. MHP Aydın il başkanı Burak Pehlivan, Kuşadası'nın Aydın'ın en önemli ilçesi olduğuna dikkati çekerek, "Kuşadası'nın hiçbir şekilde ikinci plana atılmasını ve sorunlarının ötelenmesini istemiyoruz. Kuşadası'nın mevcut sorunlarının çözümünün bir an önce gerçekleştirilmesini istiyoruz ve buna MHP olarak katkı koymaya hazırız. Kuşadası hem ilimiz, hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir turizm merkezi. Buradaki sorunların ihmal edilmesine hiçbir şekilde izin verilemez " dedi.