MHP Aydın İl Teşkilatı Çine’de ziyaretlerde bulundu

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Çine İlçe Başkanı Kamil Ak, Çine Kadın Kolları Başkanı Fatma Kandemir ve parti yöneticileri ilçede ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Çine İlçe Başkanlığı ziyaret edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Çine İlçe Başkanı Kamil Ak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Basın mensuplarının gündem ile ilgili sorularını cevaplayan Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili Deniz Depboylu; "Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında, Milliyetçi Hareket Partisi anayasa görüşmelerinde Türk Milletinin ve Vatanımızın yaşayacağı büyük tehlikeleri görmüştür. Milliyetçi Hareket Partisinin katılmadığı bir anayasa değişikliğinde nelerin nasıl değiştirileceğini ve vatanımızın nasıl bölüneceğini , anayasanın ilk dört maddesinin bile değiştirleceğini anlamamız lazım. Bir AKP Milletvekilinin bu konudan ne kadar rahatsız olduğu söyledikleri ile ortadadır. Türk Milleti için fark edilen tehlikeler Milliyetçi Hareket Partisinin katılımı ile önlenmiştir" Dedi.

Daha sonra Çine Ziraat Odası Başkanı Özkan Atıgan, Çine Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Metin Uyar, Çine Esnaf Ve Sanatkarlar Kredı Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Özden, Çine Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Enver Gökbel, Çine Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bircan Öter ziyaret edildi.

Ziyaretler sırasında üretim maliyetleri ve aracılar yüzünden ürünlerinden yeterli kazanç sağlayamayan çiftçilerimizin indirimsiz mazot sıkıntısı, verilmeyen zeytinyağı desteği ve hayvan üreticilerinin sorunları , Esnafın daralan piyasa ve ekonomik problemleri, mesleki eğitim merkezlerinde çırak öğrenci azlığı, eğitim alan öğrencilerin de eğitim sistemlerinden kaynaklı yeterli kalitede yetişmediği , zeytin ve zeytin yağı üretiminde her yıl düşen verim , Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sefere konulan araçlar nedeniyle zor günler yaşayan minibüsçü esnafının sorunlarını dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili Deniz Depboylu konuların takipçisi olacağını söyledi.