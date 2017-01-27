Mezun olmadan iş teklifi alıyorlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, "Sanayi Uygulaması" programıyla okuldan mezun olmadan iş imkanı elde ediyor.

OMÜ Mühendislik Fakültesi dördüncü sınıf ikinci dönem öğrencileri sanayideki firmalarda haftanın 3 günü çalışarak mezun olmadan deneyim kazanıyor. Öğrencilerin çalışmasını beğenen firmalar ise mezun olmadan öğrencilere iş teklif ediyor. Uygulama ile üniversite sanayi arasındaki işbirliğini artırdıklarını belirten OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, öğrencilerin uygulayarak öğrendiğini ve iş sıkıntısı yaşamadıklarını söyledi.

"Öğrencilerimizin çoğu çok ciddi firmalarda çalışıyor"

Uygulama hakkında bilgi veren OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, "Öğrencilerin daha iyi bir eğitim almasını sağlamak hem de üniversite-sanayi ilişkisini geliştirmek için "Sanayi Uygulaması" isimli bir program düzenledik. OMÜ ile Ticaret ve Sanayi Odası arasında yürütülen bir program. Samsun'daki firmalar bu işin içinde aktif olarak yer alıyor. 4 yıldır bu programa devam ediyoruz. Dördüncü sınıfın ikinci dönemindeki öğrencilerimize haftada 3 gün sanayide çalışma imkanı sağlıyoruz. Sanayici ile birbirimizi tanıma. Öğrenciler bu süreç içerisinde bir proje geliştiriyorlar. Bu proje kapsamında sanayicinin ihtiyacı olan hususları gündeme getiriyorlar. Güzel neticeler elde ediyoruz. Projeden sonra birçok firma öğrencilerimize iş teklif ediyor. Biz bu uygulamayla öğrencilerimiz stajdan farklı mühendis gibi çalışıyorlar. Öğrencilerimiz yaparak öğreniyorlar. Bu eğitime katılan öğrencilerimizin çoğu çok ciddi firmalarda çalışıyor. Öğrencimizin kendine güveni geliyor. Biz de Samsun'daki firmaları yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Onların ihtiyaçlarını bizim sunabileceğimiz şeyler bakımında çok yararlı bir program" dedi.