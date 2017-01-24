’Mezitlim’ dergisi okuyuculara ulaşıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinlikler ile projelerin yanı sıra kent yaşamı, kültür ve sanat haberleri ile köşe yazılarının yer aldığı "Mezitlim" dergisinin Türkiye'nin birçok yerine dağıtımı yapıldı.

Mezitli Belediyesi'nin yayın organı "Mezitlim" dergisinin yeni sayısı yayımlandı. Mezitli Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinliklerin, gerçekleştireceği projelerin yanı sıra kent yaşamından, kültür ve sanatından haberlerin, köşe yazılarının yer aldığı "Mezitlim" dergisinin dağıtımına başlandı. Ankara'dan Mersin'e kadar Türkiye'nin binlerce noktasına posta yolu ile dağıtımı yapılan "Mezitlim', okuyanlar tarafından çok beğenildi. Milletvekilinden işçiye, çiftçiden emekliye kadar çok farklı kesimlere ulaşan "Mezitlim'de herkes kendine göre farklı bir ilgi alanı buldu. Üçüncü sayısına ulaşan "Mezitlim" dergisi, "2017 kültür ve sanat yılı" teması ile çok önemli konu ve konuklara sayfalarında yer verdi. Mersin'de yaşamayı seçen Muazzez İlmiye Çığ ile yapılan röportaj dergi sayfaları arasında yerini aldı. Yine Mezitli'nin ilk belediye başkanı olmasının yanında görev süresince yaptıkları ile de dikkat çeken bir isim Mustafa Savcı da dergide işlenen konular arasında. Hizmet süresince hiç maaş almaması ve belediyede çalışanların maaşını cebinden ödemesi dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından takdirle ödüllendiren Savcı, günümüzdeki ve geçmişteki Mezitli'yi değerlendirdi. Mezitli Belediyesi'nin kadın odaklı hizmetlerinin yer aldığı özel bölümünde yine 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecek projeler hakkında ayrıntılı bilgi de verildi. Belediyenin gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerin yer aldığı "Mezitlim', Mersin'in kültür ve sanat alanında çok önemli başarılara imza atmış isimleriyle de renklendi.

Dergiyi tek tek inceleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle sosyal demokrat belediyelerin yaptıkları güzel işleri daha iyi anlatabilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Mezitlim" Başkanımız Neşet Tarhan'ın yaptıklarını ve yapacaklarını en iyi şekilde anlatmış. Emeği geçenlerin ellerine sağlık" dedi.