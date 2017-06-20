Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından cenaze yıkanması ve defin işlemleri eğitimi verildi

Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından, birçok mahalle konağında cenaze yıkanması ve defin işlemleri hakkında eğitim verildi.

Şehrin dört bir köşesinde bulunan Mahalle Konaklarında gerçekleştirilen eğitimde, Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü görevlisi Gassal Fatma Yılmaz mahalle sakinlerine bilgi verdi. Ramazan ayında birçok mahalle konağında mukabele programları ve kurslarla vatandaşlara hizmet veren Bilecik Belediyesi, geçtiğimiz yıllardan itibaren hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, mahalle sakinlerine cenaze yıkanması ve defin işlemleri hakkında bilgiler sunuyor.

Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Gassal Fatma Yılmaz, Bilecik Belediyesi tarafından diğer zamanlarda olduğu gibi Ramazan ayının da en iyi ve verimli şekilde geçirildiğini belirterek "Bilecik Belediyesi olarak, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayını vatandaşların en güzel şekilde istifade edebileceği şekilde geçiriyoruz. Bilecik Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verme düşüncesiyle vatandaşlarımıza birçok güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da mahalle sakinlerinin talebi üzerine cenaze yıkanması ve defin işlemlerini anlatıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak, vatandaşlarımızı en güzel günü olan doğumlarda yanlarında olduğu gibi ölümde de yanlarında olarak, acılarını paylaşıyoruz. Cenaze hizmetlerimiz kapsamında, vatandaşlarımızın bizleri 188 Numaralı hattı aramaları ve cenazelerinin olduğunu söylemeleri yetiyor. Bizler, Bilecik Belediyesi olarak tahta, gül suyu, lokum ve kefenin olduğu kefen takımının yan ısıra, cenaze nakil işlemleri, mezarlık ulaşımı ve cenaze sahibinin evinde Kuranı Kerim okuma gibi hizmetleri ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Burada da vatandaşlarımızı başta ilmihal bilgileri olmak üzere cenaze yıkanması ve defin işlemlerini anlatmış oluyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından mahalle sakinleri de yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.