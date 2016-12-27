Meteoroloji’den Antalya kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın sahil kesimlerinde sağanak yağış, iç kesimlerde ise kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya ve çevresinin yarın sabahtan itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini duyuruldu. Açıklamada, yağışların sahil kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı belirtildi.

Meteoroloji, yağışların, 28 Aralık Çarşamba günü Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli yağmur; İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri ile Isparta il genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Açıklama "İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 29 Aralık Perşembe günü de yoğun kar yağışı şeklinde görülecek yağışların 30 Aralık Cuma günü etkisini azaltması beklenmektedir. Trafikte aksamalar başta olmak üzere, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.