Meslekten ihraç edilen rütbeli polisler tutuklandı

Balıkesir'de aralarında KHK ile ihraç edilmiş eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Siirt ve Ağrı'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski emniyet müdürlerinin de olduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin örgütün haberleşme sistemi olduğu iddia edilen Bylock kullandığı öğrenilirken, şüphelilerden emniyet amiri C.E., 4. sınıf emniyet müdürleri Z.I., A.G., S.T., B.T., Y.C., S.G., H.M.K. ile 2. sınıf emniyet müdürleri T.C., S.K., V.D., İ.K., C.Ö., N.Ç., A.Ç. ve 1. sınıf emniyet müdürü N.A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4. sınıf emniyet amiri R.İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.