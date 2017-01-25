MESKİ, Çamlıpınar Alanı Mahallesi’nin içme suyu sorununu çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı çeken Anamur ilçesinin Çamlıpınar Alanı Mahallesi'ne yeni içme suyu hattı döşeyerek, içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Çamlıpınar Alanı Mahallesi'nin içme suyu sorununu çözmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bu çerçevede, önceki yıllarda açılan sondaj kuyusundan çekilen 10 kilometre yeni içme suyu hattı ve 50 ile 75 metreküp kapasiteli 2 adet içme suyu deposunun tamamlanması ile birlikte mahallenin içme suyu sorununun giderildiği belirtildi.

Çamlıpınar Alanı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, MESKİ sayesinde yaşadıkları içme suyu sorununun giderildiğini ifade ederek, "Su ihtiyacımızı farklı noktalardan taşıma ile idare ediyorduk. MESKİ sayesinde yaşadığımız içme suyu sorunumuz giderildi. Bundan sonra mahalle halkı olarak daha kaliteli ve kesintisiz su kullanacağız. Emeği geçen başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz olmak üzere MESKİ Genel Müdürümüze ve tüm MESKİ çalışanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.