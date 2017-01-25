Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin'in Tarsus ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Ocak Cuma günü, Tarsus ilçesi Baharlı Mahallesine 09:00-11:00 saatleri arasında, Öğretmenler Mahallesi 2971 Sokak ve 2974 Sokak ile D-400 Karayolu üzeri Hıdıroğlu Un, Bizim Toptan Mağazacılık, BP Petrol, Ayvin Ticaret, Köseler Sarıkaya Narenciye, Göknar Narenciye, Pars Metal, Yeşilgönen, Barış Ambalaj, Tarsus Ambalaj, Başak Un, Pamir Şalgam, Aygar Narenciye, Aker Beton ve Işıllar Elektriğe 12:00-14:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.