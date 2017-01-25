Mersin’den Halep’e bir tır un

İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mersin Temsilciliği tarafından başlatılan, "Halep'e bir tır un" kampanyası kapsamında hazırlanan yardım tırı düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.

Mersin'den Halep'e yardım tırları gönderilmeye devam ediliyor. İyilikder Mersin Temsilcili, "Halep'e bir tır un" kampanyası kapsamında hazırladığı yardım tırını Suriye'ye gönderdi. Mersin Gıda ve Toptancılar Sitesi içinde gerçekleştirilen uğurlama töreni, Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başlandı. Ardından konuşan İyilikder Mersin Temsilcisi Hasan Karakurt, İyilikder'in Suriye'de başlayan iç savaşın ilk gününden beri Suriyeli vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar yaptığını söyledi. Cerablus'da yardımların daha koordineli ulaşması için bir merkezi açtıklarını belirten Karakurt, "Cerablus İyilik Merkezi, bölgede daha önce açılan ve eğitime devam eden iyili okullarının yanı sıra halkın sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm sunacak bir merkez olarak faaliyetlerine devam edecek. Suriye ve Türkiye kardeştir. Yüz yıllık ayrılık bitmiştir. Bizler akrabayız, komşuyuz ve kardeşiz. Bu savaş birçok acıyı bize yaşattı. Ama yüz yıllık yitik kardeşliğimizi, akrabalığımızı ve bu paylaşım ortamını yeniden bize kavuşturdu. Yıkılan şehirlerimizi, yerle bir edilen topraklarımızı geçmişte olduğu gibi yarın da yapacak bizleriz. Önemli olan bizlerin gönlünün, yüreğinin parçalanmamış olmasıdır. Bugün görmekteyiz ki Müslümanın, Müslümanı, insanın insanı katlettiği, birbirlerine gönüllerinde yer bırakmadığı bir sınırlandırmayı yaşıyoruz. Önemli olan gönlümüzün sağlamlığı, yüreğimizin genişliğidir" şeklinde konuştu.

Suriyeli vatandaşlara halen aynı ve nakdi yardımlarını sürdürdüklerini belirten Karakurt, "Halep'teki kuşatma anında kampanya başlatmış, nakdi olarak yardımlarımızı göndermiştik. Bugün de burada bir süre önce başlatmış olduğumuz "Halep'e bir tır un" kampanyası sonucunda hazırlanan yardım tırını gönderiyoruz. Allah'a hamdolsun ki insanımızın büyük hoş görüsü ve içindeki tükenmez merhameti ile yardım çalışmaları gün geçtikçe büyüyerek devam etmektedir. Bu çalışmalarımıza katkı sunan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından barışın simgesi olan güvercinler havaya atıldı. Ardından Halep'e yardım kapsamında hazırlanan bir tır un, uğurlandı.