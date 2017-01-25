Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de son bir hafta içerisinde düzenlenen 22 ayrı uyuşturucu operasyonunda 37 kişi yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik NARKOTİM ekiplerince 16-22 Ocak tarihleri arasında 22 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 26 kilo 666 gram esrar, bin 989 adet uyuşturucu nitelikli hap, 36 gram eroin, 6 gram kokain ile bin 279 paket kullanımı izne tabi ilaç ele geçirilirken, 37 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Ayrıca, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde suçu kapsamında aranma kaydı bulunan 9 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.