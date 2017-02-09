Mersin’de geçen yıl 19 milyon 58 bin fidan toprakla buluşturuldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde, 2003 yılından bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'de bu yıllar arasında 1 milyon 772 bin 490 dekar alanda 293 milyon 481 bin fidanı toprakla buluştururken, geçtiğimiz yıl 19 milyon 58 bin fidan dikildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003 yılından bu yana yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Özellikle 2008-2012 yılları arasında uygulanan Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma faaliyetlerine sonraki yıllarda da hız kesmeden devam edildi. Bu ağaçlandırma çalışmalarından nasibini fazlasıyla alan Mersin'de 293 milyon 481 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. 2003-2016 yılları arasında 1 milyon 772 bin 490 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Mersin'de, 2016 yılında ise 19 milyon 58 bin adet fidan dikildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2016 yılında Mersin'in ağaçlandırma çalışmaların en çok yapıldığı il olduğunu belirterek, "Mersin ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı ilimiz. Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl içinde bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 71 bin 479 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.