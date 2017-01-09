Mersin’de elektrik kesintisi

Mersin'in Tarsus ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Ocak Çarşamba günü, Tarsus ilçesi Yeni Mahalle, Kırklarsırtı Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi ve Kavaklı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.