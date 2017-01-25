Mersin halkı gizemli hazine kazısını konuşuyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde Roma İmparatoru Decius'a (Dakyanos) ait hazine bulunduğu iddia edilen alanda polis korumasıyla 2 ayı aşkın süredir yapılan kazı çalışmaları vatandaşların merakına ve gizemli dedikodulara neden oldu.

Mersin'de 8 bin yıllık tarihiyle dikkat çeken medeniyetler beşiği Tarsus ilçesi son yılların en gizemli efsanesine ev sahipliği yapıyor.

82 Evler Mahallesi'nde bir evin altında Roma İmparatoru Decius'a (Dakyanos) ait hazinenin kaçak kazıcılar tarafından bulunduğu ve kazıya ajanlık maksadıyla katılan bir polisin 5 yıl önce hazine avcıları tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

İddiaların dilden dile dolaşması üzerine evde polis korumasıyla kazı çalışmaları başladı. Brandayla çevrili evin giriş ve çıkışları polis tarafından kontrol altına alınırken, 72 gündür süren çalışmaların Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kontrolünde gizli biçimde sürdürüldüğü öne sürüldü. Evin çevresinde yer alan güvenlik önlemlerinin yanı sıra çevrede bir zırhlı aracın da bekletildiği, çatıda da bir polisin nöbet tuttuğu görüldü.

İddiaları yerinde incelemek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da polis tarafından kazı alanına yaklaştırılmadı.

Yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmazken vatandaşlar, 25 kişilik ekibin 24 saat çalıştığı kazı alanını silahlı polislerin üst düzeyde koruduğunu ve toprağın altında çok miktarda altın bulunduğu söylentilerinin yayıldığını söyledi.

Daha önce evin altında kaçak kazılar yapan hazine avcılarının da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile birlikte kazı ekibinde dahil olduğu ve evden her gün çantalarla malzemeler çıkartıldığı iddialar arasında.