Mersin Avrupa’da havlu attı

Kadınlar Euroleague A Grubu'nun 13. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Wisla Krakow takımına 83-74 yenildi. Bu sonuçla birlikte Mersin Büyükşehir Beledyiespor, Avrupa Ligi'ne veda etmiş oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça istediği gibi başlayamayan ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk periyotu 22-13 geride tamamladı. İkinci periyotta toparlanan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatan Mersin ekibi, her ne kadar rakibine göre daha fazla sayı bulsa da devreye 43-39 mağlup girdi. Maçın 3. periyotu ortada geçti. Her iki takım da etkili hücumlar yaparken, Wisla Krakow takımı bu periyotta daha fazla sayı buldu. Bu periyotu Wisla Krakow, 64-55 önde kapattı. Maçın son periyotuna ise hızlı başlayan deplasman ekibi Wisla Krakow, aradaki farkı bir anda açtı. Periyotun 4. dakikasından sonra maça ağırlığını koyan turuncu-beyazlılar, etkili hücumlar yapsa da maçı 83-74 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Mersin ekibi Avrupa Ligi'ne veda etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aliaksandr Syrytsa xx, Svetlana Stoyanova xx, Alija Ferevski xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nevin Vatansever xxx 19, Gintare Petronyte xx 12, Farhiya Abdi xxx 21, Danieelle Marie Robinson xx 12, Nilay Kartaltepe x 4, Gökçe Doğan x 6

Wisla Krako: Sandra Ygueravide xxx 18, Vanessa Gidden xxx 20, Ewelina Kobryn xxx 18, Claudia Pop xx 11, Hind Ben Abdelkader x 7, Meighan Simmons x 5, Agnieszka Szott-Hejmej x 2, Magdalena Zietara x 2

1. Periyot: 13-22 (Wisla Krakow lehine)

Devre: 39-43 (Wisla Krakow lehine)

3. Periyot: 55-64 (Wisla Krakow lehine)