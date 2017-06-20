Merkezi yönetim brüt borç stoku 806,4 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Mayıs sonu itibarıyla 806,4 milyar lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mayıs sonunda 806,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 490,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 316,2 milyar lira tutarındaki kısmı Döviz cinsi borçlardan oluştu.