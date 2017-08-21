Meram’da kurban hazırlıkları tamam

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güven ve huzur içerisinde kurbanlıklarını alabilecekleri kurban pazarıyla ilgili düzenlemeleri tamamladı.

Loras Mahallesi'nde yaklaşık 160 bin metrekarelik alana kurdukları kurbanlık pazar yerinde gerekli düzenlemeleri tamamladıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "İlçemizde kurbanlık satışları Loras Mahallesi'nde oluşturduğumuz bu alanda yapılacak. Güvenlik kontrol birimi, veterinerlik hizmetleri, altyapısı ve sosyal tesisleriyle vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde kurbanlık alışverişlerini yapabilecekleri bu pazar yerinde besicilerimiz satış yeri tahsisi için belediyemize başvuru yapabilirler" dedi.

Kayıtlar zabıta müdürlüğüne

Meram Belediyesi Kurban Satış Yeri'ne tahsis için kayıtlar nüfus cüzdanı ile birlikte şahsen Zabıta Müdürlüğü'ne yapılıyor. Pazara kurbanlık hayvan girişi 25 Ağustos Çarşamba günü başlayacak olup 4 Eylül Pazartesi günü pazar kapatılacak. Kurbanlık hayvan girişleri veteriner hekim kontrolünde yapılacak olup, kurbanlığa uygun olmayan ve belgeleri eksik olan hayvanların pazara girişine izin verilmeyecek. Kurbanlık pazar yerinde tahsisler müracaat sırasına göre yapılıyor

6 veteriner görev yapacak

Pazarda 6 veteriner hekim görev yapacak. Pazara getirilen hayvanların hem bulaşıcı hastalıklar yönüyle kontrolünü hem de kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yapacaklar. İki ayrı güvenlik noktasında bu kontroller yapılacak. Bu alanda 2 adet hayvan indirme rampası bulunmaktadır.

Bin 78 patok bulunuyor

Kurbanlık alanımızda her biri 65 metrekare olmak üzere 528 adet büyükbaş hayvan patoğu ve 55'er metrekarelik 550 adet küçükbaş hayvan padoğu olmak üzere toplam 1078 adet padok yer alıyor. Meram Belediyesi, vatandaşların kurbanlık alışverişlerinde mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldı. Bu çerçevede kurban pazar yerinin etrafı tel çit ile çevrildi. Satıcılar ve alışveriş için pazara gelen vatandaşların tuvalet, mescit, kantin gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere burada sosyal tesisler de düzenlendi.