Menez’e Antalya’da coşkulu karşılama

Süper Lig'i 5. sırada bitirerek büyük başarı yakalayan ve gelecek sezon daha iyi bir takım kurmak için çalışmaları kapsamında daha önce 3 yıllık anlaşma sağlanan Fransız oyuncu Jeremy Menez, Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Antalya Havalimanı CIP kapısından çıkan 30 yaşındaki ileri uç oyuncusu havaalanından ayrılarak kalacağı otele gitti. Taraftarlar yıldız Jeremy Menez'e tezahüratlarda bulunurken, yaktıkları meşalelerle oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu. Fransız oyuncu Menez'in boynundaki Antalyaspor atkısı ise dikkatlerden kaçmadı. Menez, CIP kapısında 3 tane futbol topunu ve Antalyaspor atkılarını imzaladıktan sonra taraftarlara hediye etti.

Antalyaspor yarın saat 13.30'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 30 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Jeremy Menez'e imza töreni yapacak. Menez, daha önce Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giydi. Öte yandan yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 24 maça çıkarken 2 gole imza attı.