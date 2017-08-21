Memur-Sen’den, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur maaşı için verdiği zam teklifinin yeterli ve ikna edici bir rakam olmadığını ama müzakere edilebileceğini belirterek, "Masanın imzaya hazırlanması için yeterli süre var ve bu birkaç puanla birlikte birleştirilebilir yeniden bir araya gelinebilir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yalçın, "Makul ve makbul teklifle gelinsin istedik, süreç içerisinde rakamlardan ziyade mesajlar iletildi. 3,5'lu teklifler sıralanınca buna ilişkin diplomasimizi hızlandırdık. Ortaya çıkan rakam 3,5+3,5, 2019 için 4+5 olarak ifade edilmiştir" dedi.

Sunulan teklifin kamu görevlilerini memnun etmekten uzak olduğunu anlatan Yalçın, "Masanın imzaya hazırlanması için yeterli süre var ve bu birkaç puanla birlikte birleştirilebilir yeniden bir araya gelinebilir" diye konuştu.

Amaçlarının uzlaşmak olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Yeterli ve ikna edici bir rakam değildir ama müzakere edilebilir" açıklamasında bulundu.