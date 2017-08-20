Mehmet Ali Şahin: “FETÖ milletimizin şu ana kadar karşılaştığı en hain terör örgütüdür”

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "FETÖ terör örgütü, bizim milletimizin şu ana kadar karşılaştığı en hain terör örgütüdür. Türkiye'yi ve Türkiye'yi yönetenleri savaş suçlusu olarak yargılatmak için bu operasyonu yaptırıyorlar" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. İslam coğrafyasında yaşananlara değinen Şahin, hacdan beklenen sosyal ve siyasi fayda sağlanmış olsaydı, İslam dünyasının bu durumda olmayacağını ifade etti. "Şu İslam dünyasının haline bak. Önce birbirleriyle çarpışıyorlar, müstevlilerin işlerini kolaylaştırıyorlar. Mina'ya gidecek hacı adayları şeytan taşlayacak. Müslümanlar şeytan taşlarken, şeytanlaşmış ve İslam dünyasını paramparça etmek isteyen emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyorlarsa, şeytan taşlamanın ne kadar anlamı vardır Allah aşkına. Halkı Müslüman olan ülkeler ve onların yöneticileri şimdi başlarını iki ellerinin arasına alıp düşünmelidirler" diye konuştu.

"Ankara'yı da, İzmir'i de İstanbul'u da Halep'e Bağdat'a benzeteceklerdi."

"Bugün Kudüs'ün başına gelenlerin yarın Mekke'nin, Medine'nin başına gelmeyeceğini kim garanti edebilir?" diyen Şahin, "Şam, Halep, Bağdat, Musul, Kerkük ne durumda? İşte bu emperyalistler ve onların piyonları, diğer kentleri de aynı duruma getirmek istiyorlar. FETÖ darbe girişimi başarılı olsaydı, Ankara'yı da, İzmir'i de İstanbul'u da Halep'e Bağdat'a benzeteceklerdi" ifadelerini kullandı.

"Emperyalistler bu iş için kandırılan kişileri kullanıyorlar"

MİT tırlarının durdurulmasının iki sebebi olduğuna değinen Şahin, "Birincisi, Suriye'de Türkiye'nin söz sahibi olmamasını sağlamak, ikincisi ise Recep Tayyip Erdoğan'ı Lahey'de savaş suçlusu olarak yargılatmak ve Türkiye'yi hiçbir şey yapamaz hale getirmek. Emperyalistler bu iş için kandırılan kişileri kullanıyorlar. FETÖ terör örgütü, bizim milletimizin şu ana kadar karşılaştığı en hain terör örgütüdür. Türkiye'yi ve Türkiye'yi yönetenleri savaş suçlusu olarak yargılatmak için bu operasyonu yaptırıyorlar. Ülkemize, vatanımıza dönük böylesine bir operasyon karşısında bu ülkenin birliğini korumak konusunda hassas olan herkesin mutlaka tavrını alması, tepki göstermesi, terör örgütleri ve onun arkasındaki emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmemesi lazım. Devletin yanında yer alması lazım. Ama bazıları maalesef bu operasyonu yapan terör örgütünün yanında yer alan bir tavır sergilediler" dedi.

"Atatürk'ün kurduğu bir siyasi parti hain bir terör örgütünün emellerine alet olmamalıydı."

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırları operasyonunun basına sızdırılması nedeniyle tutuklandığını belirten Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise o dönemde, o dönemin Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile görüştüğünü belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun, Berberoğlu'nun yanlış yaptığını söylemek istiyorum. Atatürk'ün kurduğu siyasi bir partinin genel başkanı, böylesine hain bir terör örgütünün emellerine alet olmamalıydı. Bir siyasi olarak üzüntü duyuyorum. CHP bu değildir. CHP devletimiz, vatanımız, bayrağımız konusunda hep hassas davranmış olan bir partidir. Kılıçdaroğlu maalesef CHP'yi başka bir noktaya getirdi. İnanıyorum ki Safranbolu'daki CHP'li arkadaşlar bundan muzdariptir, rahatsızdır" dedi.

"Neden cesaretlendiriyorsunuz bu terör örgütlerini?"

PKK terör örgütü liderlerinin, CHP ile hareket etmeleri gerektiği yönündeki açıklamalarına değinen Şahin, "Bir tek CHP'li arkadaş çıkıp da "ey katil sürüleri, siz kimsiniz, CHP gibi bir partiyi bir terör örgütüyle yan yana getirmeye çalışıyorsunuz" demedi. Bir tane adam bekliyorum CHP'den. Hadi Kılıçdaroğlu bunu söyleyemez. Çünkü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı için görevinden alınan belediye başkanları ile yürüdü. Sağında solunda onlar vardı. O diyemeyebilir ama yok mu Allah aşkına CHP'nin üst kademesinde birileri. Üzülüyorum. Neden cesaretlendiriyorsunuz bu terör örgütlerini? Neden bu FETÖ terör örgütünü ve onların katillerini cesaretlendiriyorsunuz?" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar'ın da birer konuşma yaptığı kongrede, mevcut başkan Ali Kaya ve ekibi seçimi kazanarak, güven tazeledi.