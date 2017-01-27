Mehmet Akif İnan Vakfı ilk toplantısını yaptı

Mehmet Akif İnan Vakfı Mütevelli Heyetinin ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Akif İnan Vakfının millete ve ümmete hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Mehmet Akif İnan Vakfı Mütevelli Heyetinin toplantısı, Mütevelli Heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayınlanarak kuruluş süreci tamamlanan Mehmet Akif İnan Vakfı, ilk mütevelli heyeti toplantısını gerçekleştirmiş oldu. Kur'an tilavetiyle başlayan toplantı, vakfın faaliyet alanı ve çalışmalarına ilişkin istişarelerle devam etti. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Akif İnan Vakfının millete ve ümmete hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Divan başkanlığını Mehmet Emin Esen'in yaptığı ilk toplantıda, Divan Üyeliğini Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ve Memur-Sen avukatı Ahmet Günenç yaptı. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu: Ahmet Özer, Hacı Bayram Tonbul, Mithat Sevin, Mustafa Örnek, Soner Can Tufanoğlu.

Denetleme Kurulu: Can Cankesen, Ramazan Çakırcı, Osman Aydın."