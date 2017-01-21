Mehir Vakfı toplu düğün yapacak

Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, bir toplumun inşası ve iflasının aileye bağlı olduğunu belirtti.

Toplumun hak ettiği uygarlık seviyesine ulaşması için pek çok neden arasında en önemlisinin aile kavramı olduğunu ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Vakıf olarak aileye önem veriyoruz. Çalışmalarımız bu bağlamda devam etmektedir. Yıkılmak ve yıpratılmak istenen aile olgusu diri kalsın diye var gücümüzle çalışıyoruz. Zira aile toplumun mihenk taşı, hayat pınarıdır. Mehir Vakfı öncülüğünde Mehir Aile Derneği olarak her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Gazzeli 100 çiftimiz için İstanbul'da, Karadağlı 50 çiftimiz için de Rojaye'de toplu düğün merasimi yapacağız. Hayırsever kardeşlerimizin yapacağımız toplu düğün programlarımıza ayni ve nakdi yardımlarını bekliyoruz. Şimdi kardeş olduğumuzu gösterme vakti."