Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışıldı. Antrenmanı ayrıca Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral da takip etti. Saral, bir süre Abdullah Avcı ile sohbet etti.

Antrenmanda sakatlığı devam eden Hakan Özmert takımdan ayrı çalışırken, yıldız oyuncu Adebayor ise salonda çalışmalarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.