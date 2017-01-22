Medicana’dan çocuklara karne eğlencesi

Medicana Konya Hastanesi, çocuklara karne eğlencesi hazırladı.

Medicana Konya Hastanesinde 20 Ocak Cuma günü, çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğinde pandomin ve tiyatro gösterisi çocuklarla buluştu. Yetenekli tiyatrocular çocuklar eğlendirdi. Her yaş grubuna hitap eden pandomin ve tiyatro gösterisine ebeveynler de ilgi gösterdi. Muayene olmaya gelen çocuklar eğlenirken hatıra fotoğrafı da çektirdi. Karne gününü hastanede geçirmek zorunda olan çocuklara gösteriyi hazırlayan Çınar Sanat Atölyesi'nin oyuncuları ve Medicana'nın hekimleri de iyi tatiller diledi.