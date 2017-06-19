MEDAŞ’ta İş Sağlığı ve Güvenliği konulu video yarışması düzenlendi

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), çalışanları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konulu video yarışması düzenlendi.

MEDAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliğine dikkat çekmek için şirket içi faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. MEDAŞ tarafından personel arasında video yarışması düzenlendi. İş Sağlığı ve Güvenliği Konulu yarışmada dereceye girenler ödül törenine aileleri ile birlikte katıldı. Yarışma sonucunda dereceye girenler şu şekilde oluştu; 1. Musa Çukurpınar-Meram 2 Elektrik Arıza Ekibi, 2. Hüsnü Kaya-Karaman 2 Elektrik Arıza Ekibi, 3. Hızır Bellikli-Aksaray 2 Elektrik Arıza Ekibi, Mansiyon Ödülü-Mustafa Kaçar-Karaman 1 Elektrik Arıza Ekibi.

Video çalışmasıyla çocukların babalarına, iş güvenliğinin önemi konusunda mesaj vermelerinin amaçlandığı belirtilirken, düzenlenen törende İSG'nin geliştirilmesi ve bu etkinliklerinin yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.