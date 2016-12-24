Mazıdağı’nda PKK’ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda, örgüte ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin Valiliği'nden yaptığı açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23 Aralık 2016 günü Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon neticesinde bulunan sığınakta; 1 kanas dürbünü, 1 telsiz, 60 kaçak sigara, 1 radyo, 1 kimlik, 20 metre kablo, 25 orta boy pil,1 piknik tüpü, çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel dokümanlar ve sağlık malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi.