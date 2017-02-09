Masanın yıldızları Didim’de buluşuyor

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakaları 11-12 Şubat 2017 tarihlerinde Didim İlçe Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Eş zamanlı Türkiye'de 4 ilde gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakaları Aydın, Karaman, Çorum ve Elazığ illerinde tamamlanacak. İki gün sürecek olan çeyrek final müsabakalarında Didim ilçesine erkekler takımında İstanbul Avrupa, Bursa, Kocaeli, Edirne, İstanbul Anadolu, Sakarya, Muğla, Manisa, Eskişehir, İzmir, Uşak ve Aydın illerinden katılacak sporcular mücadele edecek.

Kız takımlarında ise Kırklareli, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, İstanbul Avrupa, Çanakkale, İzmir, Denizli, Uşak, Kütahya, Muğla ve Aydın illerinden katılacak sporcular yarı finale çıkabilmek için mücadele edecek.

Didim İlçe Spor Salonunda gerçekleşecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakalarında yaklaşık 96 sporcu ter dökecek.

Grup müsabakalarında yenilgi yüzü görmeyerek namağlup çeyrek finallere çıkmaya hak kazanan Aydın Masa Tenisi Kız ve Erkek takımlarımız, Didim'de rakiplerine üstünlük kurarak yarı finale çıkmayı hedefliyor.

Müsabakalar sonucunda derece elde eden sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya ve başarı belgesi, müsabakalara katılan tüm sporculara katılım belgesi takdim edilecek.

Çeyrek final müsabakalarında takım halinde kız ve erkeklerde 1'inci ve 2'nci olan il takımları 04 - 05 Mart 2017 tarihlerinde Kütahya ve Sivas'ta gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakalarına katılacak tüm takımlara başarılar diledi.