Marmaris Belediyesi EMITT’te yerini aldı

Marmaris Belediyesi bu yıl 21'inci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te yerini aldı. Marmaris'in turizm güzelliklerinin taşındığı stantta birbirinden farkı yöresel ürünler de görücüye çıktı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 21'inci kez kapılarını açtı. Türkiye'den ve dünyadan turizm sektörünün liderlerinin katıldığı dev turizm fuarında Marmaris Belediyesi de yerini aldı. Turistik güzelliklerini ve yöresel tatlarını standa taşıyan Marmaris Belediyesi fuarın ilk gününden yoğun ilgi gördü. Stantta; organik çam balı, keçiboynuzu, çam balıyla üretilen lokum, yer fıstığı, badem, adaçayı, kekik ve daha birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Marmaris'in turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak için fuara katıldıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, "Marmaris dünyanın çok özel, hem yaşam hem de turizm bölgelerinden birisi. Dolayısıyla turizm teşvik kanunu ile birlikte 1980'li yıllarından sonra Marmaris'te turizm bölgesi ilan edilen 11 bölgeden birtanesiydi ve bütün yapılanmasını gelişimini turizm sektörüne yönelik hazırlıklarını ve ilerlemesini bu şekilde kaydetti. Dolayısıyla sektöre baktığımız zaman turizm sektörü çok ciddi anlamda bir rekabetin olduğu dünyada acımasız bir yarışın olduğu bir sektördür.Bu durumun içerisinde beş binin üzeride determinasyonu bulunan yani Marmaris gibi binlerce rakibi olan turizm pazarında yerini alabilmesi yerini koruyabilmesi ve sektördeki devamlılığını sağlayabilmesi için gereken her türlü çalışmayı özellikle uluslararası turizm fuarlarındaki yurtiçindeki ve yurtdışındaki bunun dışındaki bire bir tur operatörlerine satış elamanlarıyla birlikte yapılan gerekse yerinde gerekse yurt dışında kendi bölgelerinde yapılan tüm workshop gibi çalışmalarda bölgenin tanıtımları adına aktif bir şekilde yer almak zorundayız. Yoksa bizim memleketimiz güzel, bizim coğrafyamız harika dünyada eşi emsali olmayan bir yer deyip de kendi yerimizde oturmakla misafir gelmiyor" dedi.

"Turizm sektörünü ayakta tutabilmek için bir mücadele içinde olmalıyız"

Terör olaylarına karşı turizmi canlandırmak için birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Acar, "Özellikle son 2 yıldır maalesef ülkemizde yaşadığımız bu terör belası sebebiyle gerçekten insanların güvenlik sebebi ile sektörde ciddi sıkıntılar ülke adına yaşamaktayız. Tabi üzerine düşeni herkes yapmaktadır. Bir yandan devletimizin yetkili organları, bir yandan turizm sektörü, bir yandan yerel yönetimler. Bununla ilgili büyük çaba içerisindeyiz. Her türlü olumsuzluğa rağmen işte gelip uluslararası EMİTT fuarında çok önemsediğimiz dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan bu fuarda yine Marmaris olarak yerimizi aldık. Bölgemizle ilgili özel görüşmeler iletişim gelen tüketiciye Marmaris'i tanıtmak bölgede yaşayan kendi yerli insanlarımıza Marmaris'i anlatmak için buradayız ve özellikle Avrupa'da 2017 için beklediğimiz bu olumsuz tablo içerisinde yerel misafirlerimizin yerli insanlarımızın kendi insanımızın tatile teşvik edilmesi, bizler gelip tanıtımları yaparak daha cazip imkanlarla tatil yapma imkanları sunmak bir yandan da devletin üzerine düşen belli promosyonlar yapılarak hakikaten 40'ın üzerinde yan sektörün desteklediği turizm sektörünü birazcık ayakta tutabilmek için bir mücadele içinde olmamız gerekiyor. Onun için de EMİTT'deyiz. Bugün açılış günü, hazırlıklar yapıldı. Herkes bir amaç için burada bütün ülkenin ve uluslararası yurtdışından gelen bölgelerinde pazarlayan stantlarını gözlemliyoruz burada. Dolayısıyla görevimizi tanıtımımızı iyi bir şekilde yapma adına buradayız" diye konuştu.