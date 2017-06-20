Mardin’de terör örgütü propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "19 Haziran'da Kızıltepe ilçemizde internet üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarında sosyal paylaşım siteleri üzerinden "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası" yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevine teslim edilmişlerdir. Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.