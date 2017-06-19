Mardin’de kaçak sigara operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin durdurduğu bir çekicide bin 500 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesi Keskinoğlu mevkiinde durdurulan çekici ve çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada bin 500 karton kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgisi olan kişiler hakkında adli işlemin sürdüğü bildirildi.

KOM ekiplerinin son iki ayda yüz binlerce karton kaçak sigaraya el koyduğu bildirildi.