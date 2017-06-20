Mardin’de FETÖ/PDY’den 9 tutuklama

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 14 farklı soruşturmada, ByLock adlı gizli yazışma programını kullandığı anlaşılan farklı kamu kurumları ve özel sektörde çalışan şahıslara yönelik 7 Haziran'da yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 19 Haziran'da Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk işlemleri gerçekleştirilmiş olup, 9 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kuramlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi