Konya-7 °C

  1. HABERLER

  2. 3. SAYFA

  3. Mardin’de FETÖ ve PKK mensubu 6 kişi tutuklandı
Mardin’de FETÖ ve PKK mensubu 6 kişi tutuklandı

Mardin’de FETÖ ve PKK mensubu 6 kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yapan 2 kişi ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı.

A+A-

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yapan 2 kişi ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında sosyal ağlar üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 9 öğretmen gözaltına alındı. Öğretmenlerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Mardin merkez Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde çalışan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 10 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.