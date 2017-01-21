Mardin’de çatışma: 1 PKK’lı öldürüldü

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi yakınlarında tespit edilen PKK'lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda çıkan çatışmada bir PKK'lı öldürüldü. Çatışma sonra bazı teröristlerin dağlık alana kaçtığı öğrenilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.