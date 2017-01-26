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Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 rütbeli asker gözaltına...

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Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 rütbeli asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, Mardin merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 20 rütbeli asker gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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