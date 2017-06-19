Mardin Kalesi Bakan Işık’ın Gündeminde

Kocaeli-Mardin Gönül Köprüsü programı kapsamında Mardin de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz Şehitler Parkında kardeşlik iftarına katıldı. Bakan Fikri Işık'a ,Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu Mardin kalesinin turizme açılması için gerekli işlemlerin yapılması için Mardinliler adına rica etti.

Mardin'e bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Bakan 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlen iftarda binlerce Mardinli ile birlikte iftar açtı. İftar'da yapılan konuşmalar da Mardin'den kardeşlik ve birliktelik mesajları verilirken Mardin Milletvekili Orhan Mir Oğlu Mardin kalesinin turizme açılmasını gündeme getirdi.

Bakan Işık ile birlikte iftara katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Altan Er, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer İzcan , Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir , Midyat Belediye Başkanı Sehmus Nasıroğlu , Mardin'in kanaat önderleri Bakan Işık ve beraberindeki heyete Mardin'in sorunlarını ileterek çözüm bulunmasını istediler.

Miroğlu'n dan Mardin Kalesi mesajı

İftar programında konuşan Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu Mardin Kalesinin turizme açılmasını gündeme getirerek şunları kaydetti ;

" Bu sofra her şeyden önce kardeşlik sofrası olduğunu ifade etmek isterim. Bu kardeşliğin devam etmesi ülkemizin birlik ve huzuru için mücadele eden şehitlerimizi bu vesile ile minnetle anıyorum gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Değerli Bakanım sizi Mardin'de bulmuşken ve yine Mardin halkının huzurunda Mardin kalesinin turizme açılması konusunda geçen hafta yaptığımız görüşmede gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Konuyu inceleyeceğinizi söylediniz. Bu inceleme sürecindeyiz inşallah. Mardin'in turizm potansiyelinin dinamizmini keşfetmek demek, evet Mardin kalesinin turizme açılması demek. 2011 yılında Cumhurbaşkanımız o dönem burada Başbakan olarak yaptığı konuşmada başbakanımız Mardin halkına böyle bir vaatte bulundu. Ama çeşitli sebeplerle şuana kadar bu gerçekleşmiş değil. Umarım sizin bakanlığınız döneminde Mardin halkı bu müjdeyi alır. Mardin kalesi turizme açılır. Bu sadece Mardin için değil bölge içinde çok anlamlı bir mesaj ve müjde olur. Bu gecenin hatırına Mardin kalesinin turizme açılması için gösterdiğiniz hassasiyet ve verdiğiniz talimatlar içinde ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Mardin'e yatırımlar gündemde

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman geçen sene bu zamanlar hükumetimizin aldığı karar ile büyük şehir ile kardeş belediye olduklarını ifade ederek kardeşlik köprüsü ile Kocaeli'nden 20 milyon Türk lirası destek aldıklarını ve Mardin'de hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

İftar programında konuşan Bakan Işık , " Kocaeli ve Mardin'in kardeş şehir olduğunu ifade ederek et ve tırnak gibi olduklarını söyledi.

Bakan Işık Mardin'in muhteşem bir şehir olduğunu ifade ederek , " Mardin demek hoşgörü ve tolerans demektir. Mardin demek farklılıklarımızı inkâr etmeden birlikte yaşamayı becermek demektir. Bu açıdan Mardin kültürünün aslında sadece bütün Türkiye'ye değil bütün dünyanın örnek alması gereken bir kültür olduğuna da yürekten inanıyorum. Siz bunları tarih boyunca başardınız inanıyorum ki bundan sonrada bu birlik ve beraberliğimizi farklılıklarımızı göz ardı etmeyen ama farklılıklarımızla bir arada yaşayan bu anlayışı inşallah ilelebet devam ettireceksiniz. Mardin sadece tarih açısından muhteşem bir şehir değil, Mardin sadece kültür açısından muhteşem bir şehir değil, Mardin sahip olduğu doğal kaynaklar tabii güzellikler açısından da muhteşem bir şehir. Ama Mardin'in en önemli ihtişamı insanı bu her kritik dönemde Mardin'in ortaya koyduğu tavırdan da bellidir. Mardin'in dünyanın cazibe merkezi olabilir" dedi.

Terör kıskacından Mardin kurtulacak

Bakan Işık, "Mardin'de çok önemli hizmetleri hayata geçirdik ancak bu Mardin'in sadece turizm potansiyeli Mardin'i çok daha farklı bir yere taşır. Ancak insanlar maalesef Mardin dendiği zaman akıllara bu muhteşem tarih, muhteşem kültür medeniyeti gelmiyor maalesef, terör geliyor. İşte bu terör kıskacından Mardin kurtuldukça inanıyorum ki Mardin her geçen yıl daha büyük sıçramalar yapacak, buna yüz de yüz inanıyorum. Bunun işaretlerini de alıyoruz. Geçen yılla bu yıl arasındaki Mardin'i ziyaret eden turist sayısı ikiye katlanmış inşallah önümüzdeki yıllarda daha da güzel olacak. Gelecekten güvenle bakıyoruz ve gelecekten eminiz. Yeter ki biz birliğimizi muhafaza edelim" şeklinde konuştu.

İftar programının ardından Mardin'in tarihi Kasimiye Medresesinde teravih namazını kılan Bakan Işık ve beraberindeki heyet namaz öncesi Kasimiye de vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.