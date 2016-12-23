Maraş’ta hayatını kaybedenler Didim’de anıldı

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cem Evi Derneği Gençlik Kollarınca düzenlenen anma etkinliğinde Maraş olaylarında hayatını kaybedenler anıldı.

1978 yılında Kahraman Maraş'ta meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden Didim Cem evi Gençlik Kollarının düzenlediği etkinlikte anıldı. Didim Cem evi salonunda yapılan anma etkinliğinde Cemevi Gençlik Kollarının düzenlediği bir slayt gösterisi ile başladı. Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Dernek Başkanı Hüseyin İlhan; "19-16 Aralık 1978 günü yaşanan Maraş Katliamının 38. Yıl dönümü anmamıza katılma duyarlılığını gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Haziran 2015 seçimlerinden sonra yaşanan 21 katliam üzerine İstanbul Beşiktaş'ta 44 Şehit, Kayseri'de 14 şehit ve 155 yaralı, yine 3 gün önce Rus büyük elçisinin dinci şeriatçı katil tarafından katledilmiş ve en son dün akşamki El Bab'da şehit olan askerlerimizi üzüntüsü, hümanizmi kendisine felsefe edinmiş bir inancın mensubu olarak yüreğimiz kanatmaya devam ediyor. Şeriatçı katiller en kutsal yasayı "öldürmeyeceksin'i çoktan kayıtsızca çiğnemeye devam ediyorlar. Artık her akşam yatarken, her sabah kalkarken acaba hangi acılar düşecek yüreğimize diye uykularımız ve uyanmalarımız endişe içinde olmaya başladı. Aleviler şu ana kadar kimseyi yakmadılar, kimsenin kapsına işaret koymadılar, Aleviler var olduğu sürece özgülüklerden ve barıştan vazgeçilmeyeceğini bildikleri için Alevileri bitirmeye çalışıyorlar" dedi.

Konuşmasının son bölümünde Alevilerin Cem evlerine, Ocaklara ve Dergahlara sahip çıkılması gerektiğini belirten İlhan "Bu derneklere sahip çıkılması gerekli buralar bizim kutsalımızdır, Örgütlü olduğumuz zaman Güçlü oluruz." dedi. Konuşmanın ardından Cemevi Gençlik kollarının kendilerinin yazıp yönettiği tiyatro oyunu sahnelendi.