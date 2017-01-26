Manisa’nın Sultanları emin adımlarla ilerliyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, 17'nci hafta müsabakasında Maltepe Yalı Spor'u konuk etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul temsilcisini 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından grupta puanını 38'e yükselten Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı ve yoluna emin adımlarla devam etti.

Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 17'nci hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Maltepe Yalı Spor karşı karşıya geldi. Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Kulüp Genel Koordinatörü Alpaslan Ustamehmetoğlu, Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, yönetim kurulu üyeleri, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları ve Manisalı voleybolseverler izledi.

İkinci yarıda 3'de 3

Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Maltepe Yalı Spor arasındaki karşılaşmaya iki ekip de yüksek konsantrasyonla başladı. Setin sonunu iyi getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25-22'lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette basit hatalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 20-25'lik skorla rakibinin setlerde eşitliği yakalamasına izin verdi 1-1. Üçüncü sette hücumda ve defansta etkili olan Manisa Büyükşehir Belediyespor 25-14'lük skorla 2-1 öne geçti. Dördüncü sette adeta güç savaşı yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor oyunun sonuna doğru 22-18 geriye düştü. Oyundan kopmayan yeşil beyazlı Manisa ekibi önce rakibini yakaladı ardından 26-24 öne geçerek müsabakanın skorunu belirledi, 3-1. Bu sonucun ardından grupta puanını 38'e yükselten Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı ve yoluna emin adımlarla devam etti.

Salon: Tarık Almış Spor Salonu

Hakemler: Serhat Semiz, Kazım Pehlivan

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Betül, Tuğçe, Jessica, Seden, Gülem, Gülbahar, Pelin, Deniz, Katherine, Duygu, Pınar, Yasemin

Maltepe Yalı Spor: İlayda, Defne, Buket, Ece, Ege, Beste, Naz, Ecem, Deniz, Dilara

Setler: 25-22, 20-25, 25-14, 26-24 (3-1)