Manisa’daki askeri birlikte zehirlenmeyle ilgili 19 gözaltı
Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan gıda zehirlenmesinin ardından askeri birliğin yemek işini yapan Rota Firmasının Manisa'da görevli...
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Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan gıda zehirlenmesinin ardından askeri birliğin yemek işini yapan Rota Firmasının Manisa'da görevli 19 personeli gözaltına alındı.
Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında 571 askerin akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere kaldırılmasının ardından daha birliğe yemek yapan şirketin 19 personeli Manisa'da gözaltına alındı. Firmanın Manisa'daki birliklerle beraber ülke genelinde 12 büyük askeri birliğin yemek ihalesini aldığı öne sürüldü.
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