Manisa’da şüpheli poşet fünyeyle patlatıldı

Manisa'nın en işlek caddesinde bir banka şubesi önünde unutulan poşet paniğe neden oldu. Şüpheli poşet, bomba imha uzmanı kontrolünde uzaktan kumandalı fünye ile patlatılırken polis tarafından çekilen emniyet şeritlerinin arkasında bekleyen vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin en işlek caddesi olan Doğu Caddesi'nde bir banka şubesinin önünde şüpheli poşet ihbarı alan polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışlarını yaya ve araç trafiğine kapatarak çevreyi emniyet şeridine aldı. Emniyet şeridi ile çevrelenen alana tedbir amaçlı itfaiye ve ambulanslar da sevk edildi.

Alandaki vatandaşların uzaklaştırılmasının ardından bomba imha uzmanı, şüpheli poşeti uzaktan kumandalı fünyeyle patlattı. Kontrollü patlamanın ardından çıkan ufak çaplı yangına alanda hazır bekleyen itfaiye ekipleri müdahale etti. Poşetten erkek kıyafetleri çıkarken, alanın güvenliği sağlandıktan sonra Doğu Caddesi yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

Bu arada patlamayı cadde başlarından ve Ulupark'tan emniyet şeridinin ardından izleyen vatandaşlar cep telefonları ile o anları görüntüledi. Patlamanın ardından emniyet şeridi kaldırılırken bazı vatandaşların patlatılan poşetle selfie çekmesi dikkat çekti.