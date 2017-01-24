Manisa’da patates yüklü kamyon devrildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde patates yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Gökköy Mahallesi civarında meydana geldi. Ödemiş yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Gökay Akkuş yönetimindeki 03 LC 963 plakalı patates yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Akkuş, kazayı yara almadan kurtulurken, kamyona yüklü patatesler ise yol kenarına döküldü.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.