Manisa’da MASKİ binasına baltalı saldırı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Daire Başkanlığına bağlı (MASKİ) Salihli hizmet binasına balta ile saldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, MASKİ'nin Gaziler Mahallesi'ndeki hizmet binasında meydana geldi. MASKİ ekiplerinin evindeki suyu kestiği iddiası ile hizmet binasına eli balta ve bıçak ile gelen Zeki B., hizmet binasının cam kapısını ve veznelerin bulunduğu alandaki camları kırarak içeri girdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Emniyet güçleri, şüpheli Zeki B.'yi gözaltına aldı.

Olay sonrası MASKİ Hizmet binasında maddi hasar meydana gelirken, polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.