Manisa’da 571 asker tedavi altında

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam saatlerinde askerlerde baş gösteren mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan asker sayısı 571 olarak açıklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 20.00 civarında Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı revirine yapılan ilk müracaatların hemen sonrasında, Tugay Komutanlığında 20 civarında Sağlık Bakanlığı hekimiyle kurulan revir ve triyaj merkezine mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastaların 20.45 itibariyle sevklerine başlanmıştır. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 118, Manisa Devlet Hastanesinde 130, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 103, Batı Kışla'da 220 olmak üzere toplam 571 asker takip altında tutulmaktadır. Çocukların genel durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlike taşımadıkları belirtilmiştir. Tugay Komutanlığında ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliğince 2 adet UMKE çadırı, 1 adet sahra çadırı ek müşahede merkezi olarak kurulmuştur. Şu anda Tugay revirine müracaatlar durmuştur. Tugay revirinden de hastanelere sevkler azalmıştır. Bu arada hastanelerde ilk tedavileri yapılan askerlerin hastanelerden taburcu işlemleri yapılmaya başlamıştır. Her geçen saat taburcu işlemlerinin artacağı değerlendirilmektedir. Durum kontrol altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.