Manisa polisinden ’Huzur 45’ uygulaması

Manisa il merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda, hakkında arama kaydı bulunan 23 kişi yakalanırken, sorgulanan 954 araca 21 bin 251 TL trafik cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde çok sayıda polisin katılımıyla "Huzur 45" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şehrin giriş ve çıkışlarıyla birlikte çok sayıda noktada sabit ve mobil olarak eş zamanlı yapılan uygulamada, 8 bin 542 kişi ve 954 araç sorgulanırken, 21 bin 251 TL trafik cezası kesildi. Uygulamalarda, 19 iş yerine idari işlem uygulanırken, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte 30 kilogram tütün ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca hakkında arama kaydı bulunan 23 kişi de yakalanarak, gerekli işlemlerinin yapıldığı bildirildi.