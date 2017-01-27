Manisa eski Valisi Celalettin Güvenç Vali Güvençer’i ziyaret etti

Şehzadeler Belediyesi'nin düzenlediği "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Terör" konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Manisa'ya gelen Manisa eski valisi olan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Vali Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti.

Vali Güvençer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in de eşlik ettiği Manisa eski valisi Celalettin Güvenç'i valilik önünde karşıladı. Güvenç, Manisa'da birlikte çalıştığı Vali Yardımcısı Mesut Eser ile Valilik birim müdürleri ve personeli tarafından da Valilik girişinde karşılandı. Valilik makamında ilk olarak ziyaret defterini imzalayan Manisa eski valisi Güvenç, 3 yıl 4 ay görev yaptığı Manisa'da görev yaptığı günleri ve dostlukları anarken unutamayacağı pek çok anısı bulunduğunu söyledi.

Vali Güvençer, Manisa eski valisi TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisinden önce görev yapan valilerin ardından Manisa'ya ve Manisalılara hizmet etmekten büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç 15 Mayıs 2008 tarihinde başladığı Manisa Valiliği görevinin ardından 17 Ağustos 2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 11 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 sayılı kararı ile Şanlıurfa Valiliğine atanmıştı.