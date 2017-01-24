Manisa BBSK altyapısı turnuvalara katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U13, U11 ve U10 takımları Kuşadası ve İzmir'de düzenlenen turnuvalara katıldı.

Kuşadası'nda düzenlenen Sömestr Turnuvası'na Manisa'dan, Büyükşehir Belediyespor U13 ve U11 takımları ile birlikte Murat Germen Spor Kulübü U11 takımı katıldı. Turnuvada U13 grubu'nda Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 takım yer alırken, U11 grubunda ise 12 takım katıldı. Altyapı bünyesindeki çocukların futbol eğitimlerinin gelişmesi adına düzenlenen turnuva 23-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Düzenlenen turnuvada U11 Grubunda Beşiktaş, Kardemir Karabükspor, Altay, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Murat Germen Spor, İlkadım Spor, Ada Gücü, Yol Spor, Torbalı Forbesspor, Söke Gençlerbirliği, İzmirgücü ve DSİspor takımları yer alıyor. Sömestr Kupası U13 Grubu'nda ise Beşiktaş, Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor Sarı Takımı, Eskişehir Kırmızı Takımı, DSİspor, İzmirgücü, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Altay, Torbalı Forbesspor, Afyon Afjetspor takımları katıldı. U11 takımlarının 25 dakika, U13 takımlarının 20'şer dakikadan 2 devre oynadığı maçlar renkli görüntülere ve mücadelelere sahne olurken, ilk gün 8 maç oynandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U10 Takımı ise geçtiğimiz günlerde İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirilen hain saldırıyı engelleyerek büyük bir faciayı önleyen ve şehit düşen polis memuru Fethi Sekin adına düzenlenen turnuvaya katıldı. Turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediyespor U10 takımının da aralarında bulunduğu 28 takım katılıyor.